Экс-помощник американского президента по национальной безопасности вручил верительные грамоты генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вручил верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, тем самым официально приступив к работе на посту постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации.

"Сегодня я вручил верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гутерришу, официально приступив к обязанностям постоянного представителя США при ООН. Для меня огромная честь представлять президента [США Дональда] Трампа и американский народ на мировой сцене", - говорится в сообщении на странице постпреда США при ООН в X.

19 сентября Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уолтца на эту должность, на следующий день он был приведен к присяге в Госдепартаменте в качестве постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Американские СМИ выражали опасения, что Уолтц может не успеть вступить в должность к общеполитическим дискуссиям 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся на следующей неделе. Пост постпреда оставался вакантным восемь месяцев, миссию возглавляла временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши.

Уолтц был уволен с поста помощника президента по национальной безопасности в мае этого года, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что выдвигает его кандидатуру на должность постпреда при ООН. Подобные перестановки СМИ связали со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил приглашение на подключение к закрытому чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал выдвижение Уолтца на должность постпреда при ООН повышением.

Основным событием 80-й сессии ГА ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.