Джозеф Аун ожидает решительных действий от США и Франции, которые выступили спонсорами соглашения о перемирии на юге Ливана

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун осудил израильскую атаку на город Бинт-Джбейль на юге страны, призвав международное сообщество оказать давление на еврейское государство и заставить его соблюдать соглашение о перемирии. В переданном его пресс-службой заявлении глава республики назвал "кровавой бойней" авиаудар, жертвами которого стали пять человек, в том числе трое детей.

"Пока мы находимся на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке для обсуждения вопросов укрепления мира и защиты прав человека, Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении военных действий на юге Ливана от 27 ноября 2024 года, - подчеркнул он. - Мы считаем, что международное сообщество не должно молчать и призываем его оказать давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска с ливанской территории и соблюдал режим прекращения огня".

По словам президента, он ожидает решительных действий от США и Франции, которые выступили спонсорами соглашения о перемирии на юге Ливана. "Когда гибнут дети, невозможно обсуждать перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - сказал Аун.

Ранее Минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки израильского беспилотника в Бинт-Джбейле погибли пять жителей, в том числе трое детей, еще двое граждан доставлены в госпиталь с ранениями.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 248 человек и 675 получили ранения.