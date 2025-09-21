Президент республики отметил, что это произойдет только после освобождения удерживаемых в Газе заложников

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции примет решение об открытии посольства в Палестине только после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС освободит удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Это однозначное условие, прежде чем мы откроем посольство", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Это первая серия условий и требований, которые мы будем выдвигать. Мы включим их в мирный процесс. Но 22 [сентября] мы объявим о признании Государства Палестина", - добавил президент Франции.

Ранее Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.