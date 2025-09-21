На встрече также будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет переговоры со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, встреча может состояться 22 или 23 сентября. На переговорах также будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее МИД исламской республики сообщил о прибытии Арагчи в Нью-Йорк. Отмечается, что глава иранского МИД прилетел в США за несколько дней до прибытия президента Ирана Масуда Пезешкиана, который выступит с речью на ГА ООН в среду.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая США, Великобританию, Францию), два воздержались.