Axios: Трамп встретится с главами арабских и мусульманских стран на полях ГА ООН

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует провести на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу с группой лидеров арабских и мусульманских стран для обсуждения путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил американский портал Axios.

По его данным, встреча назначена на 14:30 вторника по местному времени (21:30 мск). Она пройдет за неделю до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, которая запланирована на 29 сентября.

Приглашения получили лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. По сведениям источников портала, Белый дом планирует обсудить участие этих стран в послевоенном восстановлении сектора Газа, а также возможность размещения ими там собственных военных контингентов в качестве "стабилизирующей силы", которая заменит израильские войска после их вывода из анклава.

Собеседники Axios указали, что арабские страны, как ожидается, попросят Трампа надавить на Нетаньяху, чтобы тот прекратил боевые действия в Газе и отказался от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Власти ОАЭ уже сообщили Белому дому, что отторжение Израилем этих земель у Палестины приведет к краху "Авраамовых соглашений", которые стали одной из главных дипломатических побед Трампа во время его первого президентского срока.

Как подчеркивает портал, кроме того, президент США планирует в тот же день встретиться с лидерами стран Персидского залива - Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии. По данным собеседников Axios, они хотят обсудить с Трампом удар Израиля по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре и получить от него гарантии того, что подобные атаки более не повторятся.

15 сентября 2020 года Израиль при посредничестве США присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан.