Деньги пойдут на поддержку госбюджета, поставки нефтепродуктов и покрытие операционных расходов больницы

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия предоставила международно признанному правительству Йемена новый пакет экономической помощи на 1,38 млрд саудовских риалов ($368 млн), говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

Финансирование осуществляется через Саудовскую программу развития и реконструкции Йемена (Saudi Program for the Development and Reconstruction of Yemen, SDRPY). Выделенные средства пойдут на поддержку государственного бюджета, поставки нефтепродуктов, а также покрытие операционных расходов больницы имени наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в городе Аден. Отмечается, что очередной пакет экономической помощи был выделен по инициативе короля Саудовской Аравии Сальмана Абдель Азиза.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

Саудовская Аравия за последние годы предоставила Йемену несколько миллиардов долларов в виде прямой помощи и депозитов, которые были размещены в центральном банке, подконтрольном международно признанному правительству. Финансовая помощь со стороны королевства предназначена для поддержки экономических реформ и преодоления последствий гуманитарного кризиса.