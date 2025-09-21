Представитель группировки "Фронт освобождения Азавада" Маулуд Рамадан при этом отметил, что истоки нынешних проблем в сфере безопасности в Мали кроются в ошибках, допущенных Парижем во время предоставления независимости государствам Западной Африки

ХАРАРЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Сепаратистская группировка "Фронт освобождения Азавада" (ФОА), действующая на севере Мали, признала оказываемую ей поддержку со стороны Украины и Франции. Как сообщает малийский портал Bamako, обвинения правительства Мали в адрес этих стран фактически подтвердил представитель ФОА Маулуд Рамадан в интервью французскому телеканалу TV5.

Отвечая на вопрос телеведущего о заявлениях представителя украинской военной разведки относительно предоставления Киевом важных разведданных членам ФОА, Рамадан сказал: "Действительно, у нас хорошие контакты с украинцами, а также с Францией и США".

При этом он признал, что истоки нынешних проблем в области безопасности в Мали кроются в ошибках, допущенных Францией во время предоставления независимости странам Западной Африки: "У нас хорошие связи с Францией, но все то, что мы переживаем сегодня, - последствия ошибок, совершенных Францией в период предоставления независимости странам Западной Африки".

1 декабря 2024 года крупнейшие группировки сепаратистов-туарегов, противостоящие правительственным войскам на севере Мали, создали коалицию "Фронт освобождения Азавада". Новое объединение заявило, что намерено "добиться полного освобождения Азавада" - так сепаратисты называют территории проживания туарегов на севере Мали.

9 ноября 2024 года глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что сепаратисты при поддержке Украины и нескольких бывших партнеров Бамако заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.