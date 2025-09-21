Новый председатель Либерально-демократической партии, скорее всего, станет следующим премьером, сменив на этом посту нынешнего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) начинаются 22 сентября голосованием более 900 тыс. членов партии. Победитель определится 4 октября, когда свои голоса отдадут 295 действующих депутатов парламента от ЛДП. Новый председатель партии, скорее всего, станет следующим премьер-министром Японии, сменив на этом посту нынешнего главу правительства Сигэру Исибу, решившего уйти в отставку.

Выборы проходят досрочно из-за политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

Несколько влиятельных деятелей партии и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы. Он последовательно заявлял о намерении остаться на своем посту, чтобы не создавать вакуум власти и не порождать политический хаос. Позднее Исиба взял на себя вину за провал на выборах, пообещал не уходить от ответственности и заявил, что "не цепляется за пост" премьера и председателя партии. В результате под давлением однопартийцев Исиба 7 сентября объявил о намерении уйти в отставку, чтобы избежать партийного раскола.

Кандидаты

На высший партийный пост претендуют пять кандидатов: экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ; министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми; нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси; экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси; бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного газетой Mainichi, большинство японцев считает наиболее подходящим политиком для должности премьера Санаэ Такаити (25%). Следом за ней идут Синдзиро Коидзуми (21%), Ёсимаса Хаяси (10%), Тосимицу Мотэги (3%) и Такаюки Кобаяси (2%). Впрочем, по результатам другого опроса, проведенного ранее агентством Jiji, уверенно лидировал Коидзуми, а Такаити шла на втором месте.

Однако опросы общественного мнения не имеют определяющего значения при выборе главы правительства в Японии, поскольку его избирают члены парламента. До досрочных выборов осенью 2024 года это означало, что им почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой, нижней, палате парламента. Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах.

Оппозиционные партии не смогли сформировать коалицию из-за разногласий по некоторым вопросам. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.

Ход выборов

Главу ЛДП выбирают голосами всех ее действующих депутатов (сейчас их 295, за исключением депутатов, занимающих посты спикеров обеих палат парламента). Также к результатам прибавляют такое же количество "голосов", которыми пропорционально, а точнее - по методу Д’Ондта, будут представлены результаты голосования среди 915 574 рядовых членов партии по всей стране. Оно завершится 3 октября, однако итоги будут объявлены одновременно с результатами выборов среди парламентариев.

Таким образом, между кандидатами будет распределено 590 "голосов". Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов. Если этого не произойдет, сразу же будет проведен второй тур. В нем голосуют все депутаты парламента, а региональным партийным ячейкам будет отдано лишь 47 "голосов" - по числу префектур в Японии. Таким образом, решающее слово будут иметь действующие члены парламента.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства, партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.