Президент Венесуэлы также выразил признательность президенту США за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира

КАРАКАС, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу возобновить прямой диалог для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом говорится в направленном Трампу 6 сентября письме венесуэльского лидера, которое было опубликовано в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

"В течение первых месяцев вашего второго президентского срока мы всегда стремились к прямому общению, чтобы рассмотреть и решить любые вопросы, возникающие между нашими двумя правительствами", - отметил президент. В письме он предложил поддерживать "прямую и откровенную коммуникацию" между Каракасом и Вашингтоном "для урегулирования любых разногласий".

Президент Венесуэлы отверг обвинения высшей власти страны в связях с наркотрафиком, назвал их "абсолютно ложными" и "худшими из фейковых новостей, направленных против Венесуэлы, чтобы оправдать эскалацию вооруженного конфликта". В подтверждение своей позиции Мадуро привел данные ООН и других международных организаций, которые свидетельствуют о том, что Венесуэла не является страной-производителем наркотиков и борется с незаконным оборотом наркотиков на границе с Колумбией. "Венесуэла - это территория, свободная от производства наркотиков, и страна, не имеющая отношения к наркобизнесу благодаря усилиям полицейских и вооруженных сил", - написал он.

Мадуро выразил признательность Трампу за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира и призвал США гарантировать сохранение мира в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Я призываю Вас, господин президент, сохранять мир посредством диалога и взаимопонимания во всем [западном] полушарии", - заключил глава государства, подтвердив готовность Венесуэлы "защищать мир".

Об угрозах со стороны США

Трамп считает, что Венесуэла принимает недостаточные меры в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Более того, Вашингтон обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

19 августа, по данным агентства Reuters, три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.