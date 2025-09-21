Лидер КНДР также назвал концепцию денуклеаризации "лишенной смысла"

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что общение с нынешним президентом США Дональдом Трампом оставило "хорошие воспоминания" об американском лидере. Слова председателя государственных дел приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР назвал концепцию денуклеаризации "лишенной смысла". "Если США откажутся от вздорной концепции денуклеаризации, признают реальность и искренне захотят жить с нами мирно, то нет причин не сесть с ними за стол переговоров. Лично у меня остались хорошие воспоминания о нынешнем президент США", - заявил Ким Чен Ын.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына на границе с Республикой Корея.