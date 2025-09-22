Министр иностранных дел Республики Корея встретится с главой МИД Японии Такэси Иваей и госсекретарем США Марко Рубио на полях сессии Генассамблеи ООН

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён проведет трехстороннюю встречу с японским коллегой Такэси Иваей и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

Встреча состоится 22 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Предыдущая трехсторонняя встреча по линии глав внешнеполитических ведомств состоялась в июле в Малайзии на полях мероприятий АСЕАН, но Южную Корею тогда представлял заместитель министра иностранных дел Пак Юн Чжу, поскольку кандидатура Чо Хёна еще проходила согласование в парламенте.

В ходе очередной сессии Верховного народного собрания КНДР председатель государственных дел Ким Чен Ын заявил, что готов к диалогу с США, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации народной республики. Говоря об отношениях с Сеулом, Ким Чен Ын заявил, что властям КНДР "нечего обсуждать с Республикой Корея" и что Пхеньян не будет добиваться объединения Корейского полуострова.