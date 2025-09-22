Ли Чжэ Мён также отметил "растущую конфронтацию между лагерями социалистических и капиталистических стран"

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал отказаться от нагнетания напряженности и выступил за мирное сосуществование со странами региона, включая КНДР, КНР и РФ. Такую позицию он изложил в интервью агентству Reuters.

Ли Чжэ Мён отметил "растущую конфронтацию между лагерями социалистических и капиталистических стран". По его словам, из-за своего географического положения Республика Корея "рискует оказаться в авангарде любого конфликта между ними". Он указал на "спираль эскалации", в которой укрепление сотрудничества между Республикой Корея, США и Японией провоцирует наращивание взаимодействия между КНДР, КНР и РФ.

"Эта ситуация очень опасна для Кореи, и мы должны сойти с пути эскалации военной напряженности. Мы должны найти способ обеспечить мирное сосуществование", - сказал южнокорейский лидер. Во время предвыборной кампании он заявлял, что Республике Корея не стоит "нагнетать ненужную напряженность" в отношениях с Россией.

В то же время сейчас Ли Чжэ Мён заявил, что он разделяет "мнение его предшественника Юн Сок Ёля о том, что военное сотрудничество Северной Кореи с Россией представляет собой существенную угрозу безопасности Южной Кореи", однако отметил, что "простых решений недостаточно, необходим диалог и сотрудничество".

В Москве неоднократно указывали, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран. В июне 2024 года РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать.