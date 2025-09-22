Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям отметил, что "в мире Трампа, где все сводится к сделкам, слабость не поощряется - ею пользуются"

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Лесть европейских лидеров в отношении президента США Дональда Трампа свидетельствует о слабости сообщества, она не оказывает реального влияния на двусторонние отношения. Такое мнение высказал директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Джереми Шапиро.

"Лесть - это стратегия для управления встречами, а не для формирования политики. <...> Что еще хуже, лесть не обходится бесплатно. Она сигнализирует о слабости. А в мире Трампа, где все сводится к сделкам, слабость не поощряется - ею пользуются", - написал он в статье для европейского издания Politico.

Эксперт также отметил, что "нет никаких доказательств, что лесть в адрес Трампа приводит к улучшению результатов в политике". По его мнению, она только усиливает последующие требования президента США. "Успешный визит может принести доброе слово или приятный твит, но это не меняет основной траектории подхода Трампа", - подчеркнул Шапиро. Трамп не обращает внимания на жесты, он быстро возвращается к требованиям о новых уступках, считает эксперт.

Шапиро добавил, что европейские политики продолжают льстить Трампу "отчасти из-за страха". Главы государств "опасаются немедленных политических последствий", а успешный прием позволяет "выиграть время, избежать заголовков о "провальном саммите" и убедить внутреннюю аудиторию, что отношения с США <...> находятся под контролем". Такие победы эксперт назвал поверхностными, а реальной ценой умиротворения Трампа становится "не только унижение, но и потеря рычагов влияния".