Почти 63% опрошенных заявили, что организация плохо справляется с возложенными на нее задачами

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Большинство граждан США считают Организацию Объединенных Наций неэффективной в решении международных проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

Согласно ее данным, почти две трети опрошенных (63%) заявили, что ООН плохо справляется с возложенными на нее задачами. Лишь 32% американцев дали работе организации положительную оценку. Большинство респондентов отмечают недостаточную активность ООН, ее неспособность предотвращать конфликты и отсутствие реальных рычагов влияния.

В то же время 60% опрошенных полагают, что ООН по-прежнему "играет необходимую роль" в мировых делах. Однако эта доля оказалась ниже показателей прошлых лет: в 2005-2019 гг. примерно 67% американцев поддерживали такую позицию.

Опрос проводился 1-20 августа, в нем приняли участие чуть более 1 тыс. жителей США старше 18 лет.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Основным событием 80-й сессии, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября. Кроме того, в ходе сессии состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.