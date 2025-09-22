FT: богатейший человек Египта планирует инвестировать $50 млрд в США

Нассеф Савирис собирается реструктуризировать свой бизнес

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Миллиардер Нассеф Савирис, который считается самым богатым человеком Египта, планирует масштабную реструктуризацию своего бизнеса, которая включает в себя инвестиции в объеме до $50 млрд в проекты по развитию инфраструктуры в США. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Ожидается, что вскоре будет объявлено о слиянии принадлежащей Савирису компании по производству химикатов и удобрений OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction. Новая организация будет зарегистрирована в Абу-Даби. Основным фокусом бизнеса станут инвестиции в инфраструктурные проекты США, в частности, в области дата-центров. "Основным направлением для следующего этапа развития нашего бизнеса станет инфраструктура - именно здесь мы видим наибольшие перспективы", - сказал бизнесмен изданию.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия корпорация будет инвестировать как собственный капитал, так и средства партнеров в американскую инфраструктуру. Financial Times уточняет, что Orascom уже ведет свою деятельность в США через дочернюю компанию Weitz, которую корпорация приобрела в 2012 году. Weitz построила в США несколько центров обработки данных, терминалов аэропортов и университетских общежитий.

Нассеф Савирис, состояние которого Forbes оценивает почти в $9 млрд, является младшим сыном Онси Савириса, основавшего в 1950-х годах строительную компанию, которая превратилась в крупный международный конгломерат Orascom.