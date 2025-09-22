Правоохранительные органы Молдавии сообщили об обысках, проведенных "в рамках уголовного дела, касающегося подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки"

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Режим президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) проводит массовые обыски у оппозиции, пытаясь запугать людей перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"В эти минуты проходят обыски у наших коллег на севере: у руководителей территориальных организаций в Дрокии и Рышканах. Преступный режим ПДС пытается нас запугать, устрашить людей, заставить нас замолчать. Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября. То, что мы видим в эти дни, - это агония желтой диктатуры. Они знают, что их политический конец близок", - написал Додон в своем Telegram-канале, комментируя сообщение полиции о проведенных утром 250 обысках на севере страны.

Правоохранительные органы Молдавии сообщили об обысках, проведенных "в рамках уголовного дела, касающегося подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки". Обыски у представителей оппозиции проводятся практически ежедневно во второй половине сентября. Со своей стороны ряд политиков обвинили власти в гонениях на оппозицию перед выборами. Они указали, что в стране закрыты 26 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции, запрещен ряд оппозиционных партий, против их лидеров возбуждены уголовные дела.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС рискует не сохранить большинство в парламенте. В оппозиции выступают Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. Среди оппонентов ПДС также блок "Альтернатива", который сформировали "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". В парламент также, вероятно, проходит "Наша партия". К выборам не был допущен популярный в республике блок оппозиционных партий "Победа", а в отношении входящих в него партий была инициирована процедура ликвидации.