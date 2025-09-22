Это необходимо, чтобы ознакомиться еще лучше и укрепить узы сотрудничества, отметил спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Никарагуа заинтересована в том, чтобы принимать у себя делегации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя в целях укрепления связей с РФ. Об этом заявил спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы готовы принимать делегации из республик и регионов, с которыми сегодня подписываем соглашение. Готовы принимать их в Никарагуа и для того, чтобы ознакомиться с ними еще лучше и еще больше укрепить наши узы сотрудничества на практическом поприще взаимодействия с Российской Федерацией", - сказал он на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.