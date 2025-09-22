Президент Владимир Путин также проводит работу на пути уважения к народам и равенства, отметил Лауреано Ортега Мурильо

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит большую работу на пути укрепления многосторонности, уважения к народам и равенства. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы должны признать большую работу, которую проводит президент Путин на пути многосторонности, уважения к народам, на пути равенства", - сказал он на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.

"Та большая работа, которая проводится для того, чтобы вести эту борьбу в крупных организациях, таких как БРИКС, Евразийский экономический союз, ШОС и другие организации, в которых президент Путин возглавляет направление, которому должны следовать все народы, чтобы они имели равные возможности для того, чтобы развитие было общим для всех", - добавил спецпредставитель.