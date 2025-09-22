Лукашенко на встрече с представителем КНР заявил о готовности обсудить тему Украины

По словам президент Белоруссии, Пекин может всегда рассчитывать на Минск в нужный момент для Китая

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си о готовности обсудить отношения Минска и Киева. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Как с одним из важных руководителей КНР я готов с вами обсудить любые вопросы регионального характера, а также белорусско-российских, белорусско-украинских, белорусско-китайских отношений в масштабах международных отношений", - сказал президент.

По словам Лукашенко, Пекин может всегда рассчитывать на Минск в нужный момент для Китая. "Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - заверил белорусский лидер.

Он также упомянул новую китайскую инициативу по глобальному управлению, которую председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 1 сентября на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "В отличие от других крупных государств, от их лидеров, Китайская Народная Республика в последние годы в лице председателя КНР Си Цзиньпина выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. И в последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин выдвинул очень правильную, своевременную инициативу по глобальному управлению", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что эта инициатива совпадает с видением Белоруссии. "Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы проводим. Эта глобальная инициатива основывается на справедливости и равноправии. Своевременная инициатива, поэтому я первым ее сразу же и поддержал на заседании ШОС", - напомнил белорусский лидер.

Как отметил президент, он хорошо знаком с государственным политическим устройством Китая и тем, как принимаются подобные важные решения, в том числе и насчет инициативы. "Знаю, что, как вы, так и ваши коллеги имели прямое отношение к выработке подобной инициативы. Вы сделали замечательный и своевременный шаг, который понравился всем присутствующим на совещании. Как раньше у нас говорили, эта идея все больше овладевает умами в мире", - добавил Лукашенко.