МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала двум американским экспертам - председателю общественной организации Institute for Progress Through Law Клайну Престону и политическому обозревателю Стиву Гиллу - в аккредитации в качестве международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах. Об этом Гилл сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее оба эксперта принимали участие в качестве наблюдателей на выборах президента России 2024 года, а также в других странах. Кроме того, Гилл входил в состав иностранных экспертов на выборах депутатов в Донецкой Народной Республике в 2023 году, а Престон посещал Россию для наблюдения за президентскими выборами 2018 года.

"Центральная избирательная комиссия Молдавии сослалась на собственные правила, ограничивающие круг организаций, имеющих право [направлять наблюдателей], и отклонила заявку Institute for Progress Through Law, несмотря на его многолетнюю историю объективного и беспристрастного наблюдения на выборах", - сказал собеседник агентства.

Он привел текст официального ответа Центральной избирательной комиссии: "Согласно статье 88 (4) и пункту 7 Положения о статусе наблюдателей и порядке аккредитации, заявление об аккредитации международных наблюдателей может быть подано только при наличии приглашения от ЦИК для наблюдения за выборами. В этой связи сообщаем, что комиссия уже направила приглашения посольствам, аккредитованным в Республике Молдова, и международным организациям, с которыми наша страна официально подписала и ратифицировала договор о сотрудничестве, а также организациям, с которыми ЦИК имел или имеет отношения сотрудничества. В связи с изложенными нормативными положениями, ваш запрос не может быть удовлетворен".

"Другими словами, если вы не соответствуете их заранее согласованным предубеждениям, которые, по всей вероятности, приведут к желаемому ими исходу [голосования], вам отказывают в наблюдении на выборах", - отметил Гилл. Он добавил, что попытки Institute for Progress Through Law заручиться поддержкой Госдепартамента США, "очевидно, заинтересованного в обеспечении честных выборов в Молдавии", не привели к необходимому результату. По мнению американского политического обозревателя, "ограничение доступа независимых наблюдателей и СМИ, независимо от итогов голосования, лишь усилит критику и подорвет доверие к окончательным результатам" голосования.

Выборы в Молдавии

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) рискует потерять большинство в парламенте. В оппозиции выступают Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. Среди оппонентов ПДС также блок "Альтернатива", который сформировали "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". В парламент также, вероятно, проходит "Наша партия".

Блок "Победа" не был допущен к выборам, а в отношение входящих в него партий была инициирована процедура ликвидации. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что также подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов. Ранее глава МВД страны Даниела Мисаил-Никитина сообщила журналистам, что перед выборами под санкции правоохранительных органов за подобные нарушения попали десятки тысяч человек.