СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. "Секретным оружием", о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, может быть межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20" или ее модификация, а также беспилотные аппараты или атомная подводная лодка. Об этом со ссылкой на южнокорейских экспертов сообщило агентство News1.

Агентство допускает, что это оружие может быть показано на предстоящем 10 октября параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

2 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний нового твердотопливного двигателя для МБР следующего поколения "Хвасон-20". "Фраза "секретное оружие" может означать, что уже упоминавшаяся система достигла определенного уровня, достигла завершенности. Есть вероятность, что они покажут систему, такую как "Хвасон-20", которая была разработана на основе "Хвасон-19", - сказал генеральный секретарь Форума безопасности и обороны Ом Хё Сик.

News1 пишет, что обычно КНДР проводила испытательный пуск межконтинентальной ракеты спустя 1-4 месяца после объявления о разработке нового двигателя.

Во время очередной сессии Верховного народного собрания 20-21 сентября Ким Чен Ын заявил, что КНДР заполучила новое "секретное оружие".

Другие "кандидаты"

В то же время News1 указывает, что Ким Чен Ын ранее упоминал ракету "Хвасон-20", поэтому вряд ли ее стали бы называть секретной.

По словам Ом Хё Сика, маловероятно, что КНДР разработала концептуально новое вооружение. "Кандидатами [в секретное оружие] могут быть межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся боевой частью, гиперзвуковая ракета, атомная подводная лодка", - полагает эксперт.

"Северная Корея могла назвать секретным оружием дроны-камикадзе или сверхзвуковые ракеты. Они могли иметь в виду не создание нового оружия, а оружие, чьи боевые качества остаются секретом, чтобы создать завесу неопределенности вокруг него", - сказал научный сотрудник Института исследований государственных стратегий Республики Корея Ким Дэ Ён.

В прошлом КНДР также называла "секретным оружием" беспилотный подводный аппарат для доставки ядерного заряда "Хэиль".

Источники агентства среди южнокорейских военных считают, что испытание или демонстрация нового вооружения может состояться не только по случаю военного парада 10 октября, но и во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу, который состоится 31 октября - 1 ноября.