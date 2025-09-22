Алимов: ШОС не затягивает вопрос о членстве Баку и Еревана

Решение о приеме принимается на основе консенсуса, отметил экс-генсек организации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не затягивает вопрос о членстве Азербайджана и Армении, их вступление требует консенсуса. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.

"Процедура принятия новых государств-членов четко прописана и не раз выдерживала экзамен на прочность. Решение о приеме принимается на основе консенсуса. За всю историю ШОС ни одна из заявок не была отклонена. Каждая из них внимательно и скрупулезно рассматривается в индивидуальном порядке. Со стороны может показаться, что процесс затягивается. Но это не так", - отметил Алимов, комментируя вопрос о вступлении в ШОС Баку и Еревана.

Бывший генеральный секретарь организации подчеркнул, что вопрос не в скорости рассмотрения заявок, а в том, что этот процесс не останавливается. "Быстрых решений в ШОС не принимают", - указал он