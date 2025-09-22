Профсоюз Румынии пожаловался в ЕК на давление правительства после акций протеста

Письма также направили в Международную организацию труда и европейскому омбудсмену

БУХАРЕСТ, 22 сентября. /ТАСС/. Румынский профсоюз государственных служащих направил письма в Еврокомиссию (ЕК), Международную организацию труда (МОТ) и европейскому омбудсмену с жалобой на давление со стороны премьер-министра страны Илие Боложана за участие в протестах.

"Руководство канцелярии премьер-министра [Боложана] потребовало установить личности сотрудников, участвовавших в стихийной мирной демонстрации, что противоречит конституционному праву на собрания и законодательству о социальном диалоге", - говорится в письме, текст которого приводит агентство Agerpres. Как отмечается, структура, в которой работает лидер профсоюза, будет распущена, что "является мерой, направленной на устрашение президента" организации.

В документе подчеркивается, что некоторые "недавние публичные заявления некоторых представителей правительства, включая действующего премьер-министра, были направлены на дискредитацию профессиональной и профсоюзной деятельности и оправдание репрессивных мер". По мнению организации, такое отношение "подрывает свободу объединений, влияет на административные возможности государства и может поставить под угрозу международные обязательства Румынии".

Исходя из этого, профсоюз попросил международные институты "оценить совместимость таких мер с европейскими и международными стандартами, опубликовать публичный доклад о соблюдении свободы [действий] профсоюзов в Румынии, направить официальные запросы румынскому правительству с целью получения гарантий прекращения репрессий в отношении лидеров профсоюзов".

Ранее министр развития, общественных работ и управления Румынии Аттила Чеке заявил, что в рамках экономии бюджетных средств количество чиновников на всех уровнях власти будет "значительно сокращено", примерно на 40 тыс. человек. Увольнения госслужащих и меры жесткой экономии связаны с попыткой сократить бюджетный дефицит Румынии, который является самым высоким среди стран Евросоюза - 7,5% ВВП в первом квартале 2025 года. Первый пакет, который включал повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий, был проведен через парламент 7 июля и вступил в силу 1 августа. Второй пакет включает реформу местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных (повышенных) пенсий.