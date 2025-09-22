В документе указаны конкретные ограничения: запрет на въезд в Евросоюз, заморозка активов и запрет на получение средств и экономических ресурсов

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Евросоюз продлил санкционный режим в отношении некоторых физических и юридических лиц Судана на один год, до 10 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

"Санкционный режим против десяти физических и восьми юридических лиц в связи с ситуацией в Судане продолжит действовать до 10 октября 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

В документе указаны конкретные ограничения: запрет на въезд в Евросоюз, заморозка активов и запрет на получение средств и экономических ресурсов, как напрямую, так и косвенно.

Первый пакет ограничений против Судана был введен в октябре 2023 года. Затем Европейский совет в январе, июне и декабре 2024 года и в июле 2025 года расширил санкции против физических и юридических лиц, связанных с вооруженными силами Судана и движением "Силы быстрого реагирования".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой военизированных подразделений движения "Силы быстрого реагирования" Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.