ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Швейцарская гвардия Папы Римского вынуждена бороться за своих рекрутов на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в Швейцарии. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

По ее оценкам, гвардия Папы Римского "окружена ореолом легендарности". Так, долгое время набор в ее ряды не представлял трудностей, несмотря на низкую по швейцарским меркам зарплату в размере €1,8 тыс. до вычета налогов. По словам капитана гвардии Кристиана Кюне, ответственного за кадровые вопросы и коммуникацию, с увеличением в 2018 году числа гвардейцев с 110 до 135 сарафанного радио, через которое обычно осуществлялся набор, стало недостаточно. Теперь представители гвардии проводят лекции для членов швейцарской армии и участвуют с собственным стендом в различных ярмарках вакансий в немецкоязычной и франкоязычной частях Швейцарии.

Кюне признал, что гвардия вынуждена бороться за своих рекрутов на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в Швейцарии. При этом наиболее подходящими для нее считаются представители поколения Z - молодые люди в возрасте 20-21 года, прошедшие базовую подготовку в швейцарской армии. По словам Кюне, ежегодно гвардия должна набирать от 30 до 35 человек с швейцарским паспортом из поколения Z, чтобы компенсировать ежемесячные увольнения. Он также отметил, что в настоящее время в состав гвардии входят 140 человек, 14 из которых проходят обучение, но это число постоянно меняется.

Швейцарская гвардия считается старейшей и самой малочисленной армией в мире. Создана в 1506 году по указу Папы Римского Юлия II (правил в 1503-1513 годы). Один из его преемников на папском престоле, Климент VII (правил с 1523 по 1534 год), был обязан гвардейцам своим спасением. Защищая его, 6 мая 1527 года во время захвата Рима войсками императора Священной Римской империи Карла V погибли 147 гвардейцев. В память об этом событии новобранцы гвардии принимают присягу 6 мая, а швейцарцы заслужили почетное право быть личной охраной понтификов. Гвардейцы выполняют несколько функций, в том числе сопровождают Пап повсюду, включая зарубежные поездки.