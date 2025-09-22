Экс-президент Молдавии заявил, что глава государства Майя Санду и Партия действия и солидарности пытаются запугать граждан

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Патриотический блок выйдет на акции протеста, если власти исключат из предвыборной кампании входящую в него партию "Сердце Молдовы" во главе с бывшей главой Гагаузии Ириной Влах. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, который возглавляет Партию социалистов, вокруг которой создан блок.

"Мы надеемся и будем бороться за то, чтобы не было никакого решения [о приостановке деятельности партии "Сердце Молдовы"], если понадобится, то выйдем на улицы. По информации, которую нам дали юристы, Патриотический блок должен в полном составе дойти до выборов. Исключение одной из частей блока не предусмотрено законом, такого никогда не было в истории Молдавии, даже если это все же произойдет, это не должно повлиять на блок", - заявил Додон на брифинге, который он провел вместе с представителями входящих в блок партий. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности "пытаются запугать граждан, проводя сотни обысков ежедневно, атакуя оппозиционеров, в том числе и членов Патриотического блока, из страха проиграть выборы".

В давлении на оппозицию обвинил власти и лидер входящей в блок партии "Будущее Молдовы" экс-премьер Василий Тарлев. "Вместо дискуссий проводятся аресты и обыски. Попытка наказать партию "Сердце Молдовы" свидетельствует об истерике и панике властей и обернется против них", - сказал он.

Обыски и аресты в оппозиции

Министерство юстиции Молдавии в пятницу заявило, что ходатайствует в суде о приостановке деятельности партии "Сердце Молдовы" из-за подозрений в корректности ее финансирования. В понедельник полиция сообщила об обысках, проведенных "в рамках уголовного дела, касающегося подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки". В течение последней недели обыски у представителей оппозиции проводятся практически ежедневно. Ряд политиков обвинили власти в гонениях на оппозицию перед выборами. Они указали, что в стране закрыты 16 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции, запрещен ряд оппозиционных партий, против их лидеров возбуждены уголовные дела.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС рискует не сохранить большинство в парламенте. В оппозиции выступают Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. Среди оппонентов ПДС также блок "Альтернатива", который сформировали "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". В парламент также, вероятно, проходит "Наша партия". К выборам не был допущен популярный в республике блок оппозиционных партий "Победа", а в отношении входящих в него партий была инициирована процедура ликвидации.