Судье стало плохо при объявлении решения по делу о беспорядках у Сейма Литвы

Это произошло после двух часов чтения постановления

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Вильнюсский городской участковый суд не смог полностью огласить решение по делу о беспорядках в августе 2021 года у здания Сейма (парламента) Литвы. При чтении постановления по самому объемному в истории судебной системы Литвы делу члену судейской коллегии Зине Вильнене стало плохо.

Именно она начала зачитывать постановление, потом передала очередь судье Миндаугасу Стряукасу. При оглашении решения суда положено стоять, однако Вильнене сначала опустилась на стул, а потом начала падать с него. Это произошло после двух часов чтения постановления.

Заседание было приостановлено, судье Вильнене оказана помощь. Затем Стряукас сообщил, что коллегия продолжит оглашение в неполном составе. Из того, что суд успел огласить, стало ясно, что участник протеста Антанас Кандротас приговаривается к 4 годам лишения свободы, Андреюс Лобовас - к двум годам условно.

Прокуратура передала суду 136 томов уголовного дела, включающие 23 эпизода противоправных деяний. В ходе следствия опрошены 317 человек, в том числе 40 депутатов парламента. Задержан был 101 человек. Обвинения предъявлены 87 лицам. За нанесение имущественного ущерба предъявлены гражданские иски на сумму более 92 тыс. евро.

10 августа 2021 года митинг с участием около 5 тыс. человек против намерения правительства ограничить права непривитых от коронавируса перерос в беспорядки. Несколько сотен людей заблокировали выходы из здания Сейма, не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. Официальные власти утверждают, что беспорядки спровоцировали маргиналы и популисты.