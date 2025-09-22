Акции протеста проходят и в других городах Италии

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Многотысячная манифестация в поддержку Палестины прошла в центре итальянской столицы, у вокзала Термини. Согласно организаторам - Союзу базовых профсоюзов (USB), в акции участвовали до 100 тыс. человек, официальные власти говорят о 30 тыс.

Как сообщает корреспондент ТАСС, вся площадь перед вокзалом и прилегающие к ней улицы, включая одну из центральных - Кавур, были заполнены людьми с флагами Палестины и организаций, которые поддержали акцию. Среди участников было много молодежи, а также целые семьи с маленькими детьми. Одновременно проходит общенациональная забастовка, и многие школы не работают. Забастовка коснулась и транспортного сектора, отменены некоторые поезда, следующие по пригородным маршрутам. Есть и объективные сложности с проходом на вокзал, часть входов на который перекрыт полицией. Закрыта и станция метро "Термини", единственная пересадочная в римском метрополитене. Не обходится без мелких стычек, свидетелем одной из которых у вокзала стал корреспондент ТАСС. Однако о крупных инцидентах в Риме не сообщается. В небо над центром столицы подняты полицейские вертолеты.

Манифестация, которая носит общенациональный характер, проходит под девизом "Заблокируем все" и во многом направлена против правительства. В римском шествии участники несут портреты премьер-министра Джорджи Мелони и министров кабинета, в частности, вице-премьеров, которые называются сообщниками правительства Биньямина Нетаньяху, "убивающего детей в секторе Газа".

О столкновениях манифестантов с полицией сообщается в Милане, где акция проходит несмотря на обрушившийся ночью ураган, приведший к подтоплениям отдельных районов. В Болонье манифестанты заблокировали местную автостраду. В Генуе работники блокировали подходы к порту.

В материковой части Венеции, Маргере, полиция применила против манифестантов водометы, передает агентство ANSA.

Достаточно активное участие в шествиях проявляют жители в Неаполе, Флоренции, Бари и других городах - всего манифестации проходят в более чем 75 городах, уточняет радиостанция Radio-1. Среди причин забастовки устроители указывают протесты против экономики войны, увеличения военных расходов и поставок орудия в зоны конфликта.