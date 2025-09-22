Генсек ООН отметил, что для ответа на данные вызовы необходимо "не только защищать ООН, но и укреплять ее"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Отсутствие сильных международных институтов несет риски для многополярного мира, подтверждением этого служит Первая мировая война. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы движемся к многополярному миру. Однако без сильных международных институтов многополярность обладает рисками, как это выяснила Европа в Первой мировой войне", - сказал он в своем выступлении в Генеральной Ассамблее по случаю 80-летия всемирной организации.

Гутерриш отметил, что для ответа на данные вызовы необходимо "не только защищать ООН, но и укреплять ее" посредством обновления основ международного взаимодействия, и гарантий обеспечения поддержки людей по всему миру.

ООН начала свою работу в 1945 году. 26 июня того года на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств поставили свои подписи под Уставом ООН. Вступление документа в силу произошло 24 октября, который с тех пор считается Днем ООН.