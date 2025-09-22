По словам израильского премьера, еврейское государство настроено на достижение побед на всех направлениях и рассчитывает на мир в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Израиль намерен добиться в течение ближайшего года исторических достижений в сфере безопасности, в первую очередь "уничтожить иранскую ось". Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии с участием военного руководства страны по случаю наступающего вечером праздника Рош ха-Шана - Нового года по еврейскому календарю.

"Мы ведем борьбу, в которой мы побеждаем наших врагов, и мы должны уничтожить иранскую ось - это в наших силах. Это наша цель в наступающем году, который может стать историческим для безопасности Израиля", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

По его словам, Израиль настроен на достижение побед на всех направлениях и в дальнейшем рассчитывает на мир в регионе. "Я хочу вновь сказать, что мы собираемся выполнить все наши военные цели: не только в секторе Газа, не только завершить уничтожение ХАМАС и освободить наших заложников и гарантировать, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля, но и на других направлениях - создать возможности для безопасности, для победы и также для мира", - утверждал он.

Под "иранской осью" израильские власти, помимо самого Ирана, подразумевают союзников исламской республики на Ближнем Востоке, включая радикальные палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад", шиитскую организацию "Хезболлах" в Ливане, движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене, ряд проиранских шиитских группировок, действующих в Сирии и Ираке.