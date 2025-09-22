Речь идет о восточной границе страны

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии намерены запустить проект восстановления болот в районе восточной границы страны как природный защитный рубеж на пути продвижения вероятного противника. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Вооруженные силы поддерживают восстановление мест добычи торфа на восточной границе Латвии. Это может стать важным фактором укрепления обороноспособности страны, естественным барьером на границе", - говорится в сообщении.

Как отметило оборонное ведомство, особенно важно сосредоточиться на тех районах, где восстановление болотных экосистем непосредственно способствовало бы формированию и строительству Балтийской линии обороны. Замысел предусматривает восстановление на территории торфоразработок болот, водоемов и лесов.

Аналогичные планы есть и у Литвы. По мнению директора неправительственного фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса, болота могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники. Фонд предлагает правительству запустить программу восстановления ранее осушенных заболоченных территорий.