Иветт Купер связала это с якобы нарушением РФ воздушного пространства Эстонии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО. С таким утверждением выступила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая на заседании СБ ООН.

"Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией", - заявила глава Форин оффиса.

"Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы пойдем на это", - сказала Купер.

Как заявил 22 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказывания властей Эстонии о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство этой страны, абсолютно безосновательны. Он отметил, что это не новая линия во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.