Глава ведомства Аббас Арагчи заявил, что республика примет "необходимые меры" в случае, если не удастся прийти к соглашению

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) должны уже выбрать либо путь конфронтации с Ираном, либо путь сотрудничества с ним. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Во время моей поездки в Нью-Йорк я встречусь с большинством министров иностранных дел европейских стран. Сейчас все стороны должны решить, что выбрать: сотрудничество или конфронтацию", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании после прибытия в Нью-Йорк.

"Если и есть решение [кризиса вокруг ядерной программы], то только дипломатическое. Надеюсь, нам удастся прийти к нему в ходе консультаций в ближайшие дни, в противном случае Исламская Республика Иран примет необходимые меры", - добавил Арагчи. По его словам, Иран готов к решению кризиса дипломатическим путем, которое будет отвечать интересам иранского народа и учтет все опасения Тегерана в области безопасности.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН. В пятницу он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая США, Великобританию, Францию), два воздержались.