В видеообращении президент Молдавии заявила, что главные оппоненты ПДС якобы пользуются поддержкой со стороны России

КИШИНЕВ, 22 сентября /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пригрозила прекращением финансовой и другой помощи со стороны ЕС, если учрежденная ею Партия действия и солидарности (ПДС) проиграет выборы и потеряет контроль над парламентом и правительством страны. В своем видеообращении она заявила, что главные оппоненты ПДС на выборах якобы пользуются поддержкой со стороны России.

"Если Россия возьмет под контроль Молдавию, последствия будут прямыми и опасными для нашей страны и для всего региона. <...> Европа закончится на границе с Молдавией. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения [c ЕС] может прекратиться", - пригрозила Санду.

Со своей стороны оппозиция обвиняет ПДС, президента и прозападное правительство в узурпации власти. В прошлом году Санду проиграла выборы в Молдавии. Переизбрания на второй срок ей обеспечили молдавские мигранты на избирательных участках за границей. Крупнейшая в оппозиции парламентская Партия социалистов Республики Молдова не признала результаты прошлогодних выборов.

С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили введением режима ЧП и репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в социальных сетях.

Уголовные дела в Молдавии заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяце под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек. От выборов был отстранен популярно в Молдавии оппозиционный блок "Победа", который критиковал власти за конфронтацию с Москвой и курс на выход из СНГ.