Страна нуждается в мире для продолжения процесса строительства, указал Ахмед аш-Шараа

БЕЙРУТ, 22 сентября. /ТАСС/. Сирия стремится поддерживать спокойные отношения со всеми странами и рассчитывает на достижение договоренностей с Израилем по безопасности путем переговоров. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в беседе с бывшим директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвидом Петреусом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Видеозапись опубликовала канцелярия сирийского лидера.

"Израиль совершил многочисленные нападения на Сирию, продолжает оккупировать Голанские высоты и ежедневно вторгается на ее территорию, - подчеркнул он. - Однако мы хотим избежать войны с Израилем, потому что наша страна нуждается в мире для продолжения процесса строительства".

По его словам, в ходе переговоров с еврейским государством "выяснится, обеспокоен ли Израиль действительно проблемами безопасности или речь идет об экспансионистских амбициях".

"Если израильская сторона примет на себя обязательство следовать достигнутым договоренностям, то мирный диалог, возможно, продвинется, - указал аш-Шараа. - Но в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

Как ранее заявил аш-Шараа, вопрос об установлении мира и нормализации отношений с Израилем "не стоит сейчас на повестке дня". Однако, по его словам, если двум соседним странам удастся договориться о мерах безопасности, то, возможно, "в будущем они придут к другим соглашениям".