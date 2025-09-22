Кроме того, президент США также проведет встречу по Ближнему Востоку, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с Владимиром Зеленским.

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сказала Ливитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.