Задачей организации является создание атмосферы многосторонности, сообщил Марселу Ребелу ди Соуза

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Маргарита Тамаева/. ООН делает все, что в ее силах для урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

"Я считаю, что ООН делает что может в ситуации с Украиной, чтобы создать условия для диалога и открыть путь к прекращению огня, найти решение в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В некоторой мере это относится и к Ближнему Востоку. Задача ООН - не подменять собой государства, но создавать атмосферу многосторонности. Многосторонний подход очень важен в мире, это единственная форма разрешения самых разных проблем, идет ли речь о войнах, климате, миграции, экономических и социальных вопросах", - сказал он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ближневосточная проблематика станет главной темой на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и что Украина интересует меньшее количество стран. Российский дипломат отметил, что решение украинской проблемы просматривается, но в мирном решении не заинтересованы киевский режим и его западные спонсоры.