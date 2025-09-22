Войска сохранили контроль над стратегическими позициями в городе, сообщает телеканал

БЕЙРУТ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между войсками переходного правительства и отрядами курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) произошли на севере города Алеппо, сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, в ходе вспыхнувших столкновений противник понес потери и отступил. Войска сохранили контроль над стратегическими позициями на севере города.

Последний обмен ударами между СДС и подразделениями сирийской армии произошел 20 сентября в районе Дейр-Хафер к востоку от города, где погибли семь мирных жителей. Командование СДС обвинило в нападении "недисциплинированные группировки, действующие в рядах правительственных войск".

10 марта президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.