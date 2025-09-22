Глава МИД Люксембурга верит в дипломатическое решение конфликта на Украине

Отношения России и Европы должны быть иными, заявил Ксавье Беттель

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что верит в диалог и дипломатию в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

"Я все еще верю в диалог и дипломатию, - сказал он журналистам на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. - Я очень опечален текущей ситуацией, мои русские корни говорят, что отношения России и Европы должны быть иными".

Беттель добавил, что у него не запланировано встреч с представителями российской делегации, однако он готов к диалогу. "Планов нет, но если меня просят о встрече я никогда не говорю "нет", я открыт к диалогу со всеми", - сказал он.

Мать главы МИД Люксембурга Аниела Беттель - француженка русского происхождения, внучатая племянница композитора Сергея Рахманинова.