Американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак также обвинил Тегеран в финансировании ливанского движения

ДУБАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" восстанавливается после конфликта с Израилем, который в сентябре 2024 года провел военную операцию на юге Ливана. Об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак.

"Они восстанавливаются. В то время как мы здесь разговариваем, они восстанавливаются. И позвольте мне напомнить, что они добивались прекращения огня. Конечно, они хотели прекращения огня, потому что в этот период "Хезболлах" получает $60 млн в месяц из какого-то источника", - сказал американский дипломат журналистке Хедли Гэмбл. Полную версию интервью опубликовало эмиратское издание The National.

Баррак обвинил Тегеран в финансировании ливанского движения. По его словам, для урегулирования политического кризиса в Ливане необходимо разоружить "Хезболлах" и остановить иранскую поддержку военного потенциала движения. При этом дипломат подчеркнул, что роль США в этом процессе ограничится исключительно дипломатическими средствами.

5 сентября правительство Ливана одобрило разработанный армейским командованием план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями Израиля и США. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск с пяти стратегических высот, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году.

В сентябре 2024 года Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносил массированные авиаудары по военным объектам движения на ливанской территории. В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В октябре израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Впоследствии стороны заключили соглашение о перемирии при посредничестве США и Франции. Оно предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований "Хезболлах" за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию.