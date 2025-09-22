Президент Турции подчеркнул, что "палестинская проблема стала глобальным вопросом"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нельзя допустить экспансии Израиля в регионе и лишить Государство Палестина возможности для существования.

"Мы бы хотели, чтобы президент Палестины Махмуд Аббас был с нами сегодня. Тем не менее я считаю невероятно ценным то, что все выступающие здесь также являются голосами палестинского народа. Палестинская проблема стала глобальным вопросом, что подтверждают присутствующие в этом зале. Уничтожить идею создания двух государств, лишить палестинское государство возможности существовать, изгнать палестинский народ и реализовать экспансионистские амбиции [Израиля] в регионе - этого ни в коем случае нельзя допустить", - заявил турецкий лидер в Нью-Йорке на конференции по Палестине.