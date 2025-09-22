Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что это решение является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет"

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерации государств Сахеля (КГС), объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС), назвав его репрессивным инструментом. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"МУС является инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма", - приводит она позицию стран КГС.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что это решение является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет".

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля с целью создания африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики. В июле 2024 года три страны объявили об объединении в КГС для реализации углубленного сотрудничества и интеграции.

МУС был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен лишь странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута - Россия, США и Китай.