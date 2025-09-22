В дебатах примут участие представители 193 стран - членов ООН, наблюдатели от Ватикана, Палестины и ЕС

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Общеполитическая дискуссия (неделя высокого уровня) юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартует в Нью-Йорке с участием около 150 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. В течение недели лидеры обсудят ключевые глобальные вызовы: укрепление мира, устойчивое развитие, защиту прав человека, гендерное равенство, управление искусственным интеллектом, борьбу с неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами, а также последствия климатических изменений. Мероприятие приурочено к 80-летию ООН, его центральная тема - "Вместе лучше: 80 лет и больше за мир, развитие и права человека".

В дебатах примут участие представители 193 государств - членов ООН, наблюдатели от Ватикана и Палестины, а также Европейского союза. Ожидаются выступления глав государств, правительств и делегаций. Заседания пройдут с 23 по 29 сентября с выходным 28 сентября, сопровождаясь сотнями двусторонних встреч и тематических мероприятий на полях ассамблеи.

Начало общих прений

Общие прения откроются выступлениями генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента 80-й сессии Анналены Бербок. Первым среди мировых лидеров слово возьмет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, что является данью многолетней традиции. Дело в том, что именно представитель этого латиноамериканского государства - бывший в то время главой МИД Бразилии Освальдо Аранья - руководил работой первой и второй спецсессий Генассамблеи в 1947 году. Вслед за бразильским президентом выступит президент США Дональд Трамп.

В первый день дебатов запланированы выступления около 30 ораторов, среди которых лидеры Аргентины, Вьетнама, Ирана, Иордании, Катара, Польши, Сербии, Турции и других стран. Во второй день - порядка 40 спикеров, включая президентов Франции, Украины, Финляндии и Словакии.

Участие России

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров; его выступление намечено на 27 сентября. Лавров также примет участие в многосторонних встречах в рамках БРИКС, ОДКБ, Группы двадцати и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прорабатываются десятки двусторонних и многосторонних встреч у Лаврова, как это обычно бывает на Генассамблее, в том числе и с американской стороной.

Добровольное ограничение по времени

Секретариат ООН рекомендует ограничивать выступления 15 минутами для соблюдения графика. На трибуне установлено световое оборудование: зеленый свет сигнализирует о доступном времени, мигающий желтый - о последней минуте, красный - об истечении лимита. Однако на практике не все следуют правилу. Рекорд принадлежит Фиделю Кастро (4 часа 29 минут в 1960 году). Длинные речи также произносили Муаммар Каддафи, Махмуд Ахмадинежад, Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас. В 2000 году на Саммите тысячелетия Кастро символически прикрыл лампочки платком, но уложился в пять минут.

Фокус на глобальных кризисах и юбилее

В отличие от предыдущих лет, в 2025 году акцент сместится на 80-летие ООН, с размышлениями о достижениях и будущем многосторонней системы. Ожидаются дискуссии о климатических планах, гендерном равенстве и мирном урегулировании палестинского вопроса. Украинский кризис также остается в повестке: 23 сентября пройдет заседание Совбеза ООН по Украине по запросу Запада и с участием представителей стран высокого уровня. 24 сентября Республика Корея, председательствующая в Совбезе ООН, проведет открытое заседание по искусственному интеллекту и его влиянию на международный мир и безопасность.

Заседания в штаб-квартире ООН начнутся в 09:00 по местному времени (16:00 мск) и продлятся до вечера. На полях ассамблеи пройдут сотни мероприятий.

Меры безопасности усилены

Приезд высоких гостей традиционно влияет на жизнь Нью-Йорка. В 2025 году меры безопасности ужесточены: дополнительные пропускные пункты для СМИ, усиленный досмотр на входах в штаб-квартиру и ограничения на передвижение журналистов (в некоторых случаях требуется сопровождение сотрудников ООН). Улицы вокруг здания оцеплены полицией, проверка пропусков проводится за несколько улиц от штаб-квартиры, а все пути контролируются для обеспечения безопасности во время недели высокого уровня.