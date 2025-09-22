Для выступлений глав государств и правительств было отведено по пять минут, а для остальных ораторов - по три минуты

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке на конференции по Палестине не было прервано, но он вышел за рамки официального временного регламента. С таким пояснением выступило Управление по коммуникациям администрации турецкого лидера в связи с отключением микрофона президента до окончания его речи.

"Согласно регламенту конференции, состоявшейся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, для выступлений глав государств и правительств было отведено по пять минут, а для остальных ораторов - по три минуты. В этом контексте выступление президента Турции было ограничено пятью минутами. Поэтому не идет речи о том, что его прервали или не дали высказаться", - сообщило управление в Х.

"Выступление нашего президента вышло за рамки отведенного времени из-за периодических аплодисментов. По техническим причинам микрофон автоматически отключился через пять минут. Вскоре после этого наш президент завершил свою речь. Аналогичным образом микрофон был отключен и во время выступления президента Индонезии", - отметили в администрации.

Ранее во время выступления Эрдогана на конференции примерно за полторы минуты до фактического окончания его речи звук с его микрофона на трансляции и в зале был отключен.