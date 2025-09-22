Президент страны Сирил Рамапоса предложил план, призванный восстановить перспективы двухгосударственного решения

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика предлагает план для восстановления перспектив решения ближневосточного конфликта, исходя из того, что мировое большинство привержено миру на Ближнем Востоке и поддерживает идею создания и признания суверенного Государства Палестина. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"ЮАР подтверждает свою твердую приверженность созданию территориально целостного палестинского государства, мирно сосуществующего бок о бок с Государством Израиль в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме, - сказал он. - Мировое большинство должно продолжать стремиться к этому идеалу, несмотря на стремления Израиля сделать создание палестинского государства практически невозможным".

Рамапоса предложил план, призванный восстановить перспективы двухгосударственного решения. "ЮАР призывает, во-первых, к всеобщему признанию Палестины, ее суверенитета и территориальной целостности. Во-вторых, необходимо медленное прекращение огня, прекращение геноцида и освобождение заложников, взятых ХАМАС, и политических заключенных, находящихся у Израиля. В-третьих, мы призываем к полному соблюдению международного права, включая резолюции ООН, заключения и решения Международного суда (ООН). Необходимо также устранить препятствия на пути к решению о двух государствах, включая прекращение строительства незаконных поселений и демонтаж разделительной стены. И, наконец, ЮАР призывает к возобновлению гуманитарной помощи и восстановлению Газы" - заявил лидер ЮАР.