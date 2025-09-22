Михол Мартин добавил, что нехватка продуктов в анклаве перерастает в массовый голод

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Действия Израиля в секторе Газа подпадают под определение "геноцид". Такое мнение выразил в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке премьер-министр Ирландии Михол Мартин на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса.

"Более 60 тыс. человек убиты в Газе, из них более 20 тыс. - это дети, что вызывает ужас. Продовольствие используется в качестве оружия войны. Нехватка [продуктов] перерастает в массовый голод. Наносятся удары по больницам. Уничтожаются дома и школы. Стирается тысячелетняя культура. В людей, которые отчаянно ищут еду для своих семей, стреляют. Врачей, сотрудников гуманитарных организаций и журналистов намеренно убивают. Мы достигли точки, когда то, что достоверно описывают как геноцид, осуществляется на глазах всего мира", - сказал он.

Мартин отметил, что 7 октября 2023 года радикальное палестинское движение ХАМАС совершило "жестокое нападение на невинных гражданских лиц" в Израиле, которое стоит рассматривать как "военное преступление", однако этим "нельзя оправдать то, что случилось после" с Газой. "Единственный способ положить конец ужасающему круговороту насилия - это проложить политический путь [урегулирования]. Единственно верное движение - это движение в сторону двухгосударственного решения, при котором Израиль и Палестина сосуществуют друг с другом в мире и безопасности", - указал премьер.

Он напомнил, что Ирландия вместе с Испанией, Словенией и Норвегией в 2024 году признала Государство Палестина. Мартин добавил, что международное сообщество должно остановить незаконное строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, чтобы сохранить возможность двухгосударственного решения конфликта.