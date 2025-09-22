ХАМАС должен освободить всех заложников, подчеркнул итальянский министр иностранных дел Антони Таяни

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Италия призывает к немедленному прекращению бомбардировок сектора Газа и освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, выступая в рамках ГА ООН на конференции, посвященной палестино-израильскому конфликту.

"Из ООН поступает совершенно четкий сигнал: Израиль должен прекратить бомбардировки сектора Газа, ХАМАС - освободить всех заложников", - сказал министр.

Он указал, что Италия продолжит работать над решением конфликта, предусматривающим сосуществования двух государств, а также оказывать помощь палестинскому населению.