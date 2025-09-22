Президент Турции сообщил, что страна "заплатила за эти F-35, но не получила их"

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом поставки истребителей F-35 и F-16.

"Во время предыдущего срока, когда господину Трампу задали этот вопрос, он ответил, что Турция заплатила за эти F-35, но не получила их. Вы не даете их им. Он сказал это перед прессой", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. "И сейчас мы собираемся снова вести переговоры по этому вопросу. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают то, что необходимо, как в отношении F-35, так и в отношении F-16, их производства, технического обслуживания и так далее", - добавил президент Турции.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.