Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией

Движение открыто призывает к свержению американского правительства, сообщил президент США

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов террористической организацией. Соответствующий документ был распространен пресс-службой Белого дома.

"Антифа" - это милитаристская, анархистская организация, которая открыто призывает к свержению правительства США, правоохранительных органов и нашей системы права", - говорится в указе. Как отмечается в документе, его участники скрывают данные о своих операциях и источниках финансирования, а также "вербуют, обучают и радикализируют молодых американцев, чтобы они участвовали в актах насилия и в подавлении политической деятельности".

"В связи с вышеупомянутой схемой политического насилия, направленного на подавление законной политической деятельности и препятствование верховенству закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией", - говорится в указе.

Как сообщил ранее на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, гильзы патронов, заряженных в винтовку, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки.

Трамп еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, допускал возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Движение "Антифа" в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.