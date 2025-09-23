В сообщении МИД Китая уточнили, что Пекин и Москва неизменно продвигают сотрудничество в области мирного атома на взаимовыгодной основе

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китайско-российское сотрудничество в сфере атомной энергетики играет приоритетную роль в отношениях двух государств и соответствует интересам всего мира. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

"Китай и Россия поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, а сотрудничество в атомной сфере относится к традиционным приоритетным областям взаимодействия между двумя странами", - говорится в комментарии китайского внешнеполитического ведомства для ТАСС по случаю 80-летия атомной промышленности РФ и предстоящей Недели атома, которая открывается в Москве 25 сентября.

В сообщении МИД Китая уточняется, что Пекин и Москва неизменно продвигают сотрудничество в области мирного атома на взаимовыгодной основе. В нем выражается уверенность, что КНР и Россия совместными усилиями "внесут еще больший вклад в безопасное развитие глобальной атомной энергетики", и этот процесс соответствует интересам не только двух стран, но и всего мира.

Тем самым, как подчеркивается, Китай и РФ способствуют технической модернизации мира, "играют конструктивную роль в достижении задач глобального устойчивого развития".

"Китай поздравляет атомную промышленность России с успехами, которых она добилась за последние 80 лет, - сообщает Министерство иностранных дел КНР. - Мы желаем успешного проведения мероприятий Мировой атомной недели [в Москве]".